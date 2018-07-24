Sky Sport saluta Massimo Mauro. Non sarà più nel palinsesto della Pay TV

Come riportato dal Corriere.it, di cui riportiamo uno stralcio, Sky Sport saluta Massimo Mauro. Pare che lui non sia contentissimo di non fare più parte della famiglia di Sky Sport, ma del resto la st...

Come riportato dal Corriere.it, di cui riportiamo uno stralcio, Sky Sport saluta Massimo Mauro. Pare che lui non sia contentissimo di non fare più parte della famiglia di Sky Sport, ma del resto la stagione in arrivo è piena di cambiamenti. E così oltre a Ilaria D’Amico anche Massimo Mauro cambia strada. Mauro, 56 anni, ex calciatore, dal 2005 era commentatore sportivo per Sky Sport. Ma lunedì alla presentazione dei palinsesti sportivi di lui non c’era traccia. Mauro era ospite fisso a Sky Calcio Club, l’approfondimento dedicato al mondo del pallone , condotto da Fabio Caressa la domenica sera.

"È ufficiale: su Sky Calcio, meglio nota come Sky Juve, non vedremo e soprattutto non ascolteremo più Massimo Mauro." Molti clienti arrabbiati per le sue dichiarazioni anti VAR e pro Juve avevano disdetto molti abbonamenti. Adesso, si ironizza sui social, alludendo alla presunta filo juventinità del commentatore