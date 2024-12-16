Massimo Mauro contro Pradè: "Era meglio se avesse chiamato Italiano anzichè andare in televisione"

Massimo Mauro non è d'accordo con Pradè per come ha espresso il suo disappunto verso l'esultanza di Italiano

Massimo Mauro ha commentato lo sfogo di Pradè contro Italiano dopo l'esultanza per la vittoria del Bologna, queste le sue parole a Pressing: "Sarebbe stato meglio se Pradè lo avesse chiamato e gli avrebbe detto del suo disappunto e del suo dispiacere, invece di rendere pubblico tutto questo, era meglio se lo avesse chiamato anzichè andare davanti alle telecamere"

IL PARERE DI ZAZZARONI SULL'ESULTANZA DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-difende-italiano-ma-quale-mancanza-di-rispetto-lasciamo-liberi-gli-allenatori-di-esultare/281086/