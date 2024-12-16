Massimo Mauro contro Pradè: "Era meglio se avesse chiamato Italiano anzichè andare in televisione"
Massimo Mauro non è d'accordo con Pradè per come ha espresso il suo disappunto verso l'esultanza di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2024 15:16
Massimo Mauro ha commentato lo sfogo di Pradè contro Italiano dopo l'esultanza per la vittoria del Bologna, queste le sue parole a Pressing: "Sarebbe stato meglio se Pradè lo avesse chiamato e gli avrebbe detto del suo disappunto e del suo dispiacere, invece di rendere pubblico tutto questo, era meglio se lo avesse chiamato anzichè andare davanti alle telecamere"
IL PARERE DI ZAZZARONI SULL'ESULTANZA DI ITALIANO
https://www.labaroviola.com/zazzaroni-difende-italiano-ma-quale-mancanza-di-rispetto-lasciamo-liberi-gli-allenatori-di-esultare/281086/