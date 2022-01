Massimo Mauro non si arrende: “Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui”

“Scamacca per me è meglio di Vlahovic”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro preferisce l’attaccante italiano del Sassuolo al serbo della Fiorentina, capace di chiudere il 2021 con trentatré gol: “Fossi nella Juve, punterei su un giovane già in grado di prendersi delle responsabilità. Come Scamacca, che per me è meglio di Vlahovic. È grosso fisicamente, ha un’ottima progressione ed è molto bravo in contropiede. Lo vedo perfetto per la Juventus di Allegri. Certo, la grande incognita è il peso della maglia, soprattutto in un’annata così particolare”. Lo riporta TMW

QUANDO LA VOLPE NON RAGGIUNGE L’UVA DICE CHE E’ ACERBA…