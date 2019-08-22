Retroscena Sky, è stato Vidal a consigliare a Pulgar di cedere la maglia numero 7 a Ribery. Il centrocampista...
Erick Pulgar ha ceduto la sua maglia numero 7 a Franck Ribery ed ha deciso di indossare il numero 78. In questa decisione c'è stato lo zampino di Arturo Vidal, ex compagno di Ribery al Bayern Monaco e...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 02:12
Erick Pulgar ha ceduto la sua maglia numero 7 a Franck Ribery ed ha deciso di indossare il numero 78. In questa decisione c'è stato lo zampino di Arturo Vidal, ex compagno di Ribery al Bayern Monaco ed amico del centrocampista viola, con il quale condivide la maglia della nazionale. Secondo quanto riportato da Sky infatti, Vidal avrebbe consigliato a Pulgar di fare il bel gesto e cedere il numero 7 a Ribery.
Tuttomercatoweb.com