Retroscena Sky, è stato Vidal a consigliare a Pulgar di cedere la maglia numero 7 a Ribery. Il centrocampista...

Erick Pulgar ha ceduto la sua maglia numero 7 a Franck Ribery ed ha deciso di indossare il numero 78. In questa decisione c'è stato lo zampino di Arturo Vidal, ex compagno di Ribery al Bayern Monaco e...

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2019 02:12

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