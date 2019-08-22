Ribery: “Toni mi ha detto di venire qui. Per sabato sono a disposizione del mister”

Grande afflusso alla presentazione in grande stile di Franck Ribery all’Artemio Franchi. Queste alcune sue parole: “Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene! Sono molto felice di essere qua! Mi piace...

Grande afflusso alla presentazione in grande stile di Franck Ribery all’Artemio Franchi. Queste alcune sue parole: “Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene! Sono molto felice di essere qua! Mi piace molto la lingua italiana e l’Italia. Ho parlato con mia moglie, sapevo da 3 settimane che sarebbe venuto a Firenze. Toni è un grande amico, per me come un fratello, siamo stati al Bayern più di 3 anni insieme. Mi ha detto di venire qui perché è una città bellissima e dei tifosi splendidi. Ho chiamato il mio amico Vidal per chiedere a Pulgar se potevo indossare la numero 7. Me l’ha ceduta senza problemi e lo ringrazio tanto. Non ho ancora preso una casa, ho bisogno di una grande perché ho 5 figli. Quando sono stato contattato da Pradè mi ha detto dai campione vieni da noi! Per sabato sono a disposizione del mister ma devo allenarmi in gruppo”.