Antognoni: “Senza coppe campionato negativo però non bisogna dare giudizi troppo affrettati”

Giancarlo Antognoni è stato intervista al margine del premio Alessandro Rialti è ha parlato anche della stagione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Quest’anno è un campionato molto bello, apertissimo fino alla fine ed equilibrato. Come ogni campionato ci sono quelli contenti e quelli scontenti, valutare quello che è successo per valutare l’anno successivo, la prassi è questa. Cercare di sbagliare il meno possibile perché il calcio è un mestiere difficile.

La Fiorentina ha 2 punti in più dell’anno scorso, uno deve anche valutare quello, se è positivo o negativo, la gente non è contentissima ma alla fine si guardano i risultati, se non vai in Europa non è un campionato positivo perché l’anno scorso eri a fare la Conference. Bisogna stare attenti alle valutazione e chi ci rimette sono dirigenti e allenatore, a volte non bisogna dare giudizi abbastanza affrettati.

Kean ha dimostrato di essere una punta valida e Spalletti lo ha chiamato, sarà uno dei protagonisti delle qualificazioni ai mondiali.Dall’europeo U21 mi aspetto un bel risultato ma ci sono squadre forti, l’unico rammarico che abbiamo è che i nazionali che fanno parte di questa nazionale giocano poco in campionato, se Bove viene con noi volentieri è stato uno degli artefici della qualificazione.”