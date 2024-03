Antognoni: “So di aver fatto la scelta più giusta, per i fiorentini è come se non avessi mai smesso di giocare”

Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Tuttosport: “Il mio compleanno? Lunedì festeggerò insieme alla famiglia, mentre il giorno dopo i vecchi ultrà e anche qualcuno più giovane hanno organizzato una cena al circolo della Rondinella, saremo almeno 120. Poi a metà settimana sarò in Palazzo Vecchio invitato dal sindaco, una cerimonia comunque ben più intima rispetto ai grandi festeggiamenti che mi fecero per i 60 anni. Antognoni verrà dimenticato? Spero di no (risata, ndr). E comunque in nessun’altra città mi avrebbero festeggiato come è stato e sarà a Firenze, per questo non ho rimpianti. So di aver fatto nella mia vita e nella mia carriera la scelta più giusta. Per i fiorentini è come se non avessi mai smesso di giocare. Fossi andato a Torino, a Milano, a Roma non credo sarebbe stato lo stesso”.

