Antognoni: "Aspetto Bove a braccia aperte, sono ottimista sul suo futuro e so che tornerà"

L'ex bandiera viola ha lasciato un saluto ed un incoraggiamento al giovane centrocampista della Fiorentina dopo l'incidente

A Radio Bruno è intervenuto anche il capo della delegazione Under 21 ed ex giocatore viola Giancarlo Antognoni che ha parlato di Bove: "Ho fiducia nel futuro,la tecnologia ha fatto passi in avanti notevoli in questo campo anche rispetto al mio incidente dove in campo neanche il defibrillatore c'era. Sono sicuro che tornerà, anche se ora deve pensare alla vita ed alla sua famiglia, il calcio non conta niente. Io lo aspetto a braccia aperte perché prima di essere un ottimo giocatore, è un bravo ragazzo. Bove è sempre positivo, è maturo e dimostra più anni di quelli che ha per i suoi comportamenti. Si tratta di una persona completa perché studia oltre a giocare, frequenta l'università e vuol finire gli studi. "

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