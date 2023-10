Retroscena Antognoni, la Fiorentina l’aveva invitato per l’inaugurazione del Viola Park. Lui ha rifiutato

Ha fatto molto discutere l’assenza di Giancarlo Antognoni all’inaugurazione del Viola Park lo scorso 11 ottobre. Nelle ultime ore il figlio su Facebook si è scagliato in malo modo contro la proprietà viola (LEGGI QUI) lanciando accuse di vario genere tra cui anche quella di non averlo invitato ad un evento cosi importante “calpestando la storia della Fiorentina” scrive il figlio Alessandro. I rapporti tra le due parti in causa non sono di certo idilliaci dopo la separazione del giugno 2021 ma in verità Antognoni è stato invitato dalla società al grande evento, la risposta della bandiera è stata però negativa, declinando l’invito perchè occupato in altri impegni, questa la motivazione data come risposta.

