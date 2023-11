Antognoni: “Una grave pecca l’assenza della Fiorentina all’Hall of Fame, doveva esserci qualcuno”

Giancarlo Antognoni ha parlato dall’Hall Of Fame della Fiorentina, queste le sue parole:

“Ogni anno rivedo i miei vecchi compagni qui all’Hall of Fame e mi fa molto piacere essere sempre invitato e ci vengo volentieri. Di Livio lo conoscevo esternamente perché non ero alla Fiorentina quando è arrivato ma l’ho sempre ammirato. Ho apprezzato il gesto di scendere in serie C e si è calato nella categoria riportando la Fiorentina nei palcoscenici che più gli compete. Sabato sarà una sfida importante contro il Milan, anche se hanno qualche assenza chi giocherà si metterà in mostra. Non è una partita impossibile, la classifica della Fiorentina dimostra che sta facendo bene. Nico e Bonaventura sono giocatori determinati, la squadra si esprime a livelli importanti, forse non riesce sempre a concretizzare ma la mano di Italiano si vede sempre. Inusuale che oggi non ci sia la Fiorentina oggi, il presidente della manifestazione dovrebbe spiegare il motivi della loro assenza, è una grave pecca”