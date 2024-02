Antognoni scrive a Cecchi Gori: “Lo sai che ti voglio bene, ti auguro di riprenderti e rivederci presto”

Giancarlo Antognoni rivolge un bel pensiero a Vittorio Cecchi Gori, ricoverato da due giorni in ospedale in terapia intensiva. Con un post su instagram Antognoni, che è stato un dirigente della Fiorentina (anche) nell’epoca dei Cecchi Gori, ha scritto: “Caro Vittorio, lo sai che ti voglio bene e in tutti questi anni ci siamo sempre sentiti e visti, tramite un comune amico ho notizie dirette dato che tu non puoi rispondere, ti auguro di riprenderti e rivederci presto. Un abbraccio”.

