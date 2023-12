Sentite Orlando: “Maldini? Americani lavorano così. Anche alla Fiorentina non vogliono Antognoni”

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW e si è soffermato sull’intervista dell’ex calciatore e ds del Milan, Paolo Maldini. Ecco le sue parole:

Che ne pensa dell’intervista di Maldini?

“Sto da parte di Maldini tutta la vita. Ha dovuto mandare giù questa delusione, il Milan è stata la sua vita. Non vedo perché dopo 6 mesi non debba raccontare cosa è successo. ha detto cose vere, ma noto che è un costante. A Firenze Antognoni non lo vogliono, a Roma Totti, alla Juve Del Piero. Maldini aveva pure portato risultati. Questa società non poteva sopportare il grande nome che gli porta via spazio. Gli americani lavorano così, è un dato di fatto”.

