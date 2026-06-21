Antognoni spiega: "La decisione di non andare al Centenario l'ho presa cinque anni fa"

"Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà"

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un'intervista a La Stampa ecco le sue parole in merito al Centenario della Fiorentina: "Non è una decisione presa oggi. L’avevo già maturata cinque anni fa, quando sono andato via. Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà. La proprietà è la stessa e quindi la mia posizione non cambia.

I tifosi ci resteranno male? Qualcuno sicuramente sì, e mi dispiace. Però spero capiscano anche il mio stato d’animo. Il mio legame con la Fiorentina non cambierà".