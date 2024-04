Antognoni: “Bella l’iniziativa di Spalletti, non so cosa ne pensano gli altri ma io accetterei volentieri”

Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e campione del mondo nel 1982, è stato invitato da Luciano Spalletti a Coverciano per seguire un allenamento degli Azzurri che si prepareranno in vista degli Europei di questa estate. Lo stesso invito è stato rivolto anche a Roberto Baggio, Alessandro Del Piero e Francesco Totti. “E’ una bella iniziativa, se si potrà realizzare chiaramente ci andrò. Non so gli altri come la prendono, ma penso che sarebbe anche per loro un incontro importante”, ha detto a LaPresse Antognoni. “Non è una cosa usuale, è una iniziativa di Luciano, se si realizzerà accetterò volentieri”, ha aggiunto l’ex centrocampista. Scrive Lapresse

