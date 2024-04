Spalletti: “Voglio portare Antognoni a Coverciano, sarebbe utilissimo. Ne ho già parlato con Gravina”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, in un’intervista al Corriere dello Sport, si è soffermato su alcuni campioni azzurri tra cui Giancarlo Antognoni: “Mi piacerebbe portare a Coverciano, quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei, quattro 10 mondiali, Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con Gravina. Pensa se quel 40 assistesse a un nostro allenamento: spingerebbe i ragazzi a elevare la prestazione… Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione. Se vuoi posso parlarti anche di un 10 tra i pali e non solo”.