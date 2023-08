Antognoni controcorrente: “Volevo che la numero dieci restasse sulle spalle di Castrovilli, è italiano”

Non è un’estata facile per Castrovilli, il giocatore della Fiorentina dopo i problemi alle visite mediche che gli hanno bloccato il passaggio al Bournemouth e la successiva operazione al ginocchio ha perso anche la maglia numero 10, finita sulle spalle di Nico Gonzalez tra la soddisfazione generale. Non la pensa cosi Giancarlo Antognoni, queste le sue parole a La Repubblica: “Preferivo la maglia numero 10 sulle spalle di Castrovilli, che è italiano. Fossi stato in lui non l’avrei lasciata. Comunque va bene così, in fondo Gonzalez è il giocatore più rappresentativo della squadra” conclude la bandiera della Fiorentina.

