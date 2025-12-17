L'ultimo esodo viola a Losanna fu per l'esordio di Antognoni. Per gli svizzeri 1 vittoria nelle ultime 9

La Fiorentina domani alle 21:00 affronterà il Lausanne-Sport per il sesto e ultimo atto della fase a campionato della Conference League. La squadra svizzera ha un valore di mercato di 27 milioni secon...

La Fiorentina domani alle 21:00 affronterà il Lausanne-Sport per il sesto e ultimo atto della fase a campionato della Conference League. La squadra svizzera ha un valore di mercato di 27 milioni secondo Transfermarkt ed ha nel difensore centrale Sow il calciatore più prezioso che ha un valore di 5 milioni. Anche per il Losanna è un momento difficile visto che nelle ultime 9 ha ottenuto una sola vittoria e ne ha vinte solo 2 dal primo di Novembre a oggi.

Momento che si riflette sulla classifica degli svizzeri che hanno ottenuto 21 punti in 17 partite e occupa l'ottava posizione in un campionato a 12 squadre. Sono 27 i gol fatti e 23 quelli subiti. Le cose vanno un po' meglio in Conference dove il Lausanne è a un passo dalla qualificazione con 8 punti ottenuti fin qui con 5 gol fatti e 3 subiti.

Domani dunque si affronteranno due squadre modeste sia per valori tecnici che per momento difficile o nel caso della Fiorentina drammatico. Non è solo questo a legare i due club. Il filo che li unisce infatti è quello di Giancarlo Antognoni che nel 1987 lascia la Fiorentina per andare a chiudere la carriera in Svizzera. Così l'8 Agosto dello stesso anno l'unico 10 esordì nel campionato svizzero, di fronte a 2 mila tifosi viola accorsi a Firenze per salutarlo. Segno di un amore che non finirà mai