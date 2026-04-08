Corriere dello Sport: “Antognoni mise ko il Palace al Viareggio del 73′”

C’è un solo precedente fra Fiorentina e Crystal Palace, non fra le prime squadre ma fra le formazioni giovanili, ed è un precedente incoraggiante. Il 4 marzo 1973, semifinale del torneo di Viareggio, 1-0 per i viola sugli inglesi. Era una Fiorentina piena di giocatori che avevano già debuttato in Serie A e uno di loro, Giancarlo Antognoni, segnò il gol decisivo dopo 3′: una legnata di destro al volo in diagonale dopo un’azione da applausi iniziata da Desolati e rifinita da Macchi con l’assist per il futuro capitano viola.

L’allenatore era Sergio Cervato a cui Liedholm, tecnico della prima squadra, aveva consegnato i suoi migliori giovani. La formazione: Mattolini; Menichini (38′ st Poli), Tendi; Roggi, Pellegrini, Gritti; Antognoni, Rosi, Macchi, Restelli, Desolati (30′ st Novelli). In panchina Pellicanò. Le cronache di quella partita riportano Pellegrini, Roggi e naturalmente Antognoni fra i migliori in campo. Il precedente è beneaugurante perché quella Fiorentina vinse poi il “Viareggio” nella finale contro il Bologna. Segnò Rosi nei tempi supplementari e fra i rossoblù c’era Eraldo Pecci. Arbitro Concetto Lo Bello, davanti a 22.000 spettatori in uno stadio che ne poteva contenere la metà. Diecimila erano intorno al campo di gioco. Lo scrive il Corriere dello Sport.