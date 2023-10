Antognoni sul calcio scommesse: “I calciatori cercano di investire i soldi in giochi un pò particolari”

A parlare del caso che sta scandagliando l’Italia calcistica e non solo è stato anche Giancarlo Antognoni che a margine di una iniziativa della Camera di Commercio di Firenze, ha voluto dire la sua sulla vicenda- Queste le parole del simbolo della Fiorentina.

Antognoni: “Sono errori di gioventù, errori dei ragazzi che oggi hanno praticamente a vent’anni quasi tutto, molti soldi, e quindi cercano non di sperperarli, però di investirli in questi giochi così un po’ particolari. Questo caso è un po’ diverso dal Totonero che successe allora perché qui è tutta roba digitale, di ragazzi giovani che sono caduti un po’ in questa situazione, che dovevano rispettare certe regole che qualcuno invece, almeno sembra, non ha rispettato. Se uno vuole scommettere su altri sport, non sul calcio, penso che sia una cosa normale. Se invece gioca sulle partite di calcio, il regolamento dice così, che non si può“. Lo riporta Sport Face.

L’ANNUNCIO DE LA GAZZETTA