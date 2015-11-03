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Notizie Calcio Scommesse Fiorentina

Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"

15 aprile 2025 23:55

Moggi: "Con me dirigente della Juventus lo scandalo scommesse con Fagioli non ci sarebbe stato"

18 ottobre 2023 22:54

Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"

18 ottobre 2023 00:07

7 mesi di squalifica per Fagioli, ha ammesso tutto. Sarà impegnato in servizi sociali, torna nel 2024/2025

17 ottobre 2023 15:59

Antognoni sul calcio scommesse: "I calciatori cercano di investire i soldi in giochi un pò particolari"

16 ottobre 2023 19:12

Il retroscena che emerge: è stato Tonali a dare a Fagioli l'applicazione per scommettere sul calcio

16 ottobre 2023 13:20

Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"

15 ottobre 2023 18:21

Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"

14 ottobre 2023 15:57

Fagioli patteggia e ammette tutte le colpe. Così la pena si dimezza da 3 anni ad 1 anno e mezzo

14 ottobre 2023 15:08

Corona: "Ho altri 50 nomi di giocatori di serie A nel calcio scommesse. Se Cairo mi dà 300 mila euro..."

13 ottobre 2023 15:40

Calcio scommesse in serie C: "Se non perdi contro la Juventus sei un uomo morto". La denuncia

13 dicembre 2019 11:20

Fare soldi con le scommesse?

03 aprile 2018 14:26

Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.

12 aprile 2017 13:38

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