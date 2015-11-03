Notizie Calcio Scommesse Fiorentina

Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"
15 aprile 2025 23:55
Moggi: "Con me dirigente della Juventus lo scandalo scommesse con Fagioli non ci sarebbe stato"
18 ottobre 2023 22:54
Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"
18 ottobre 2023 00:07
7 mesi di squalifica per Fagioli, ha ammesso tutto. Sarà impegnato in servizi sociali, torna nel 2024/2025
17 ottobre 2023 15:59
Antognoni sul calcio scommesse: "I calciatori cercano di investire i soldi in giochi un pò particolari"
16 ottobre 2023 19:12
Il retroscena che emerge: è stato Tonali a dare a Fagioli l'applicazione per scommettere sul calcio
16 ottobre 2023 13:20
Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"
15 ottobre 2023 18:21
Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"
14 ottobre 2023 15:57
Fagioli patteggia e ammette tutte le colpe. Così la pena si dimezza da 3 anni ad 1 anno e mezzo
14 ottobre 2023 15:08
Corona: "Ho altri 50 nomi di giocatori di serie A nel calcio scommesse. Se Cairo mi dà 300 mila euro..."
13 ottobre 2023 15:40
Calcio scommesse in serie C: "Se non perdi contro la Juventus sei un uomo morto". La denuncia
13 dicembre 2019 11:20
Fare soldi con le scommesse?
03 aprile 2018 14:26
Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.
12 aprile 2017 13:38
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