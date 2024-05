Antognoni: “Spalletti mi ha convocato ed andrò ad aiutare i calciatori della Nazionale”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, in occasione del suo settantesimo compleanno, è intervenuto Giancarlo Antognoni che ha parlato della Nazionale Italiana: “L’Italia ha un’ottima squadra, ultimamente ha fatto fatica ma comunque resta una squadra che nessuno vuole incontrare, grazie soprattutto alla sua storia, credo ci siano tutti i presupposti per fare un ottimo cammino, Spalletti mi ha convocato e ho aderito alla sua proposta. Andrò in Nazionale per portare la mia esperienza ed aiutare i giocatori, sarà bello essere insieme a Del Piero, Totti e Baggio che rappresentano il calcio italiano. Solo Spalletti poteva pensare a quest’iniziativa. Anche ora ci sono dei bravi giocatori, ma la figura del “10” è un po’ cambiata come il calcio d’altronde, spero Spalletti lo riporti in auge”.