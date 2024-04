Antognoni: “Nel 1978 mi voleva la Juventus, mi venne qualche dubbio ma rifiutai. Non me ne sono mai pentito”

Giancarlo Antognoni ha da pochi giorni festeggiato i suoi 70 anni, un grande traguardo. Oggi l’unico 10 si racconta in un’intervista alla Gazzetta Dello Sport. Nel 1978 sarebbe potuto passare alla Juve, ecco le sue parole:

“E non me ne sono mai pentito. Certo all’epoca qualche dubbio mi venne, come è normale che fosse. Ero giovane, apprezzato. E quella era la Juventus del Trap, la squadra più forte d’Italia che aveva già vinto un paio di scudetti. La Fiorentina invece finiva sempre lontana dalle posizioni di vertice..

Campionato 1982? Diciamo che sarebbe stato giusto giocarcelo allo spareggio. Poi dieci anni dopo ci fu la rivolta per la cessione di Baggio. ma anche di recente per Chiesa e Vlahovic. I rapporti non sono mai stati buoni”.

