Antognoni: “Via dalla Fiorentina perchè non volevo ruolo nelle giovanili. Un ritorno? Difficile

Giancarlo Antognoni, storico ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, al quale ha parlato per celebrare i 70 anni compiuti lunedì: “Oggi nel mondo del pallone c’è troppo business. Molti inseguono solo quello. Il calcio rimane la mia vita. E mi diverto a vedere Francia e Brasile”.

La Fiorentina ha rappresentato la sua vita, ma è fuori dal club viola. Perché?

“Volevo restare con la prima squadra e dissi no a un ruolo nelle giovanili. Una scelta che rifarei. Spesso i miei suggerimenti non venivano considerati”.

Come quando consigliò Thuram, che oggi è all’Inter.

“Era evidente il suo talento e il prezzo rientrava nei parametri del club. Mi dissero che era troppo giovane”.

È vero che da ragazzo era milanista?

“Sì, sono cresciuto con il mito di Rivera. Era il mio modello, cercavo di assomigliargli”.

Un suo ritorno alla Fiorentina è ancora possibile?

“Difficile. Le mie porte sono sempre aperte”.

Numeri 10 come lei non ce ne sono più. Come mai?

“Mi piacciono Pellegrini e Colpani. In Aquilani a Firenze un po’ mi sono rivisto, ma i numeri 10 oggi sono spariti. Si corre e gioca troppo a scapito della tecnica. Con la tattica odierna farebbero fatica pure Baggio e Zico a trovare una posizione”. Lo riporta TMW.

ANTOGNONI RIVELA DI AVER PROPOSTO THURAM PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA