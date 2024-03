Antognoni: “Un mio ritorno alla Fiorentina? Tutto può succedere. Barone? Punto di riferimento”

Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole: “Astori e Barone? Impossibile dimenticare quella tragedia, ero a Udine quando successe, fu devastante. La scomparsa di Barone l’ho vissuta da fuori. Ma come fu per Davide anche stavolta alla squadra e alla società è venuto a mancare un punto di riferimento. Cosa fare? Se ripenso a 6 anni fa dico che un grande dolore ti porta a compattarti ancor di più, è il solo modo per cercare di ripartire come seppe fare pur nella sofferenza la Fiorentina di Pioli. Sono sicuro che Italiano e i tifosi ci riusciranno. Il mio addio dalla Fiorentina? Provai grande amarezza, ci rimasi male, poi però si va avanti. Un ritorno? Tutto può succedere, le mie porte sono sempre aperte. Ho sempre vissuto la Fiorentina come un privilegio”.

