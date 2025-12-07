7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:49

Antognoni: “Un rimpianto non aver regalato uno scudetto a Firenze. Ma l’amore della città vale più del furto della Juve”

7 Dicembre · 11:17

L'ex capitano e storica bandiera Viola, Giancarlo Antognoni, ha ripercorso la sua storia con la maglia della Fiorentina

Su La Nazione lunga intervista a Giancarlo Antognoni, che ripercorre varie tappe della sua storia con la maglia della Fiorentina. L’Unico 10 si è soffermato sullo scudetto sfumato dell’82.

Le sue parole: “Un rimpianto? Non aver mai dato uno scudetto a Firenze. Senza nulla togliere a Miani che mi ha sostituito, sono convinto che senza il mio infortunio nell’82 ce l’avremmo fatta. Il modo in cui lo vinse la Juventus non mi è mai andato giù. Nessuno mi restituirà quello scudetto ma l’amore dei fiorentini vale più di tutto e rimane per sempre”.

La sua Top 11:  “La schiero con il 4-3-1-2 come una volta. In porta Galli, a destra Gentile, a sinistra Contratto; centrali Passarella e Celeste Pin; De Sisti capitano, poi Merlo e Bertoni; io alle spalle di Graziani e Pasquale lachini”.

