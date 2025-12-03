Antognoni: “La Fiorentina si salverà, non è la prima volta che ci troviamo in situazioni così difficili a Firenze”

A Radio Bruno è intervenuto l’unico dieci Giancarlo Antognoni, ora capo delegazione dell’under 21 per commentare la brutta situazione della Fiorentina: “Anche altre volte nella nostra storia ci siamo trovati in queste situazioni perché pure io da calciatore, ho vissuto a Firenze delle annate molto dure dove ci siamo salvati all’ultimo tuffo e lo stesso credo accadrà ora alla Fiorentina. Bisogna ritrovare molta serenità perché una volta tranquillizzato l’ambiente si può navigare con più ottimismo verso il futuro e solo le vittorie ti possono aiutare. Voglio bene alla Fiorentina e spero fortemente che si salvi.”