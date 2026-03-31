Antognoni: “La Fiorentina ha già affrontato annate difficili e le ha sempre superate”

Giancarlo Antognoni, storico numero dieci e capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione alla vigilia del suo 72° compleanno. La bandiera viola ha ripercorso non solo la sua carriera, ma anche il momento delicato che sta vivendo oggi la squadra, impegnata nella lotta salvezza:

«La Fiorentina ha già affrontato situazioni simili in passato, e le ho vissute anch’io. Da calciatore nella stagione 1977/78 e poi anche da dirigente. Sono annate difficili, ma vanno superate. Firenze e la Fiorentina ci sono sempre riuscite».

Poi un bilancio personale sul rapporto con la città:

«Ho dato tanto, senza dubbio, ma ho ricevuto altrettanto. Non ho mai tradito e ho sempre cercato di comportarmi al meglio, sia in campo che nella vita di tutti i giorni. Questo mi ha dato grande serenità, che condivido con la mia famiglia. Perché la famiglia è tutto».