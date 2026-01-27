Antognoni: “Commisso ha fatto tanto. Joseph mi ha detto che porterà avanti il lavoro del padre”

Firenze si è fermata ieri pomeriggio per rendere omaggio, un’ultima volta, a Rocco Commisso. Dopo i funerali svoltisi la scorsa settimana a New York, il compianto presidente della Fiorentina è stato ricordato nel Duomo di Firenze, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con una messa in suffragio celebrata alle ore 18. Alla funzione hanno preso parte i vertici della società viola, l’intero club e numerose figure legate al passato della Fiorentina.

Al termine della cerimonia, Giancarlo Antognoni ha ricordato Commisso ai microfoni: “Rocco ha fatto tantissimo per Firenze e per la Fiorentina. Il lavoro proseguirà grazie alla sua famiglia. Con lui abbiamo raggiunto tre finali, anche se purtroppo perse, ma va ricordato soprattutto per tutto ciò che di positivo ha costruito, a partire dal Viola Park, uno dei centri sportivi più importanti d’Europa. Il figlio è molto determinato a continuare il suo progetto e la famiglia Commisso andrà avanti”.