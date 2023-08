Antognoni: “Mazzone mi diede la fascia da capitano perchè portavo allo stadio 30 mila persone”

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno raccontando Carletto Mazzone, allenatore della Fiorentina dal 1975 al 1978, queste le parole di Antognoni:

“Mazzone non è stato uno come tutti gli altri per me, ha iniziato la sua carriera di un certo livello proprio alla Fiorentina dopo aver allenato l’Ascoli, per 3 anni è stato l’allenatore viola. Con lui abbiamo raggiunto il terzo posto, ha saputo proseguire il percorso post vittoria della Coppa Italia. Lui mi ha dato la fascia da capitano dopo averla tolta a Pellegrini, mi ha cresciuto e migliorato sotto l’aspetto tecnico e tattico. Aveva idee di calcio propositive, veniva visto come un difensivista ma era il contrario. Quando era in campo si trasformava, nella vita privata era un padre, ti capiva e ti lasciava tranquillo, ti lasciava fare le cose che eri capace di fare. I giocatori con certe caratteristiche gli lasciava abbastanza liberi di fare quello che sapevano fare. Una volta chiamò nello spogliatoio Pellegrini, che era il capitano, e gli chiese ‘Quante persone porti allo stadio la domenica?’ e lui rispose che portava qualche amico, Mazzone rispose ‘Sai quante persone porta allo stadio Antognoni? 30 mila, quindi da oggi il capitano lo fai lui…”

SUTALO E LA FIORENTINA, TUTTA LA VERITA