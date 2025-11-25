Antognoni: “Auguro il meglio alla Fiorentina, soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica”

Nel corso di un evento organizzato da La Nazione per la presentazione del documentario su Giancarlo De Sisti, Giancarlo Antognoni ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti:

“Picchio per me è stato un po’ tutto. Da giocatore e da allenatore, un esempio per me quando sono arrivato. Mi ha dato la tranquillità che un 18enne non può avere. Picchio era il capitano di quel periodo, il giocatore simbolo e lo rispettavamo. Quando l’ho avuto come allenatore abbiamo fatto gli anni migliori, abbiamo sfiorato lo scudetto. Mi ha fatto solamente bene. Da allenatore ha avuto qualche problemino ma a Firenze aveva fatto bene. Era un ex calciatore gestiva bene le situazioni. L’anno 83/84 fu ottimo, io mi fece male e non finì la stagione, magari con me si vinceva. Non posso parlare della Fiorentina di adesso, faccio un augurio soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica.”