Antognoni: “Auguro il meglio alla Fiorentina, soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica”

25 Novembre · 12:29

Nel corso di un evento organizzato da La Nazione per la presentazione del documentario su Giancarlo De Sisti, Giancarlo Antognoni ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti:

“Picchio per me è stato un po’ tutto. Da giocatore e da allenatore, un esempio per me quando sono arrivato. Mi ha dato la tranquillità che un 18enne non può avere. Picchio era il capitano di quel periodo, il giocatore simbolo e lo rispettavamo. Quando l’ho avuto come allenatore abbiamo fatto gli anni migliori, abbiamo sfiorato lo scudetto. Mi ha fatto solamente bene. Da allenatore ha avuto qualche problemino ma a Firenze aveva fatto bene. Era un ex calciatore gestiva bene le situazioni. L’anno 83/84 fu ottimo, io mi fece male e non finì la stagione, magari con me si vinceva. Non posso parlare della Fiorentina di adesso, faccio un augurio soprattutto ai tifosi che non meritano questa classifica.”

