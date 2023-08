Antognoni: “Una società con ambizione non vende Nico Gonzalez. Poi non l’ha chiesto mica il Real Madrid…”

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Serie A, queste le sue parole sull’offerta rifiutata dalla società viola per Nico Gonzalez:

“Se sei una squadra che vuole raggiungere grandi traguardi non vende uno come Nico Gonzalez che è il giocatore più importante della Fiorentina, poi non è che su di lui c’era il Real Madrid ma bisogna rispettare città e tifoseria, la scelta della società è stata giusta. Kayode? Ha fatto vedere di avere qualità importanti per il calcio moderno come la sua corsa notevole”

QUANTO INCASSA LA FIORENTINA SE PASSA IL TURNO IN CONFERENCE