Antognoni: “Commisso sbaglia nelle pubbliche relazioni, serve qualcuno che lo aiuti di più”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, la leggenda della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha così parlato dei temi d’attualità in casa viola: “Mi dispiace per la situazione in cui si trovano i viola. Ho sentito che sono i tifosi a creare problemi, ma secondo me sono quelli che ad oggi hanno sempre sostenuto la squadra, loro non c’entrano. Alla fine i problemi vengono fuori e in questo momento ce ne sono diversi. Sono stati acquistati dei giocatori che non stanno rendendo e c’è il problema del gol. Si danno le colpe esclusivamente ad Italiano, però quando succedono queste cose è il frutto di un insieme di situazioni”

E su Rocco Commisso: “Commisso è entrato in modo positivo nel calcio, forse la cessione di qualche giocatore potrebbe averlo destabilizzato un pochino. Era molto legato a Vlahovic e penso anche a Chiesa. Nel calcio, però, se cerchi di fare una cosa nel modo migliore, se poi ti si ripercuote contro succedono disastri. Commisso sbaglia nelle pubbliche relazioni, ci deve essere qualcuno che lo aiuti di più, perché accusare a destra e sinistra non va bene. Le sue frasi sui dirigenti? La proprietà è sua, può decidere e fare ciò che vuole, però c’è un limite a tutto. Nel calcio vince chi sbaglia meno, perseverare mi sembra diabolico”.