Antognoni torna nel mondo del calcio: sarà il capo delegazione della Nazionale Italiana U21

Giancarlo Antognoni sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana Under21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, la bandiera della F...

Giancarlo Antognoni sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana Under21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, la bandiera della Fiorentina aveva già ricoperto il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 21 dal 2015 al 2017 e ritorna ad un ruolo operativo nel mondo del calcio dopo il divorzio con il club di Commisso avvenuto nel luglio 2021. Con il comunicato pubblicato poco fa sul sito della Figc, anche le parole del presidente federale Gabriele Gravina: “Giancarlo è tornato a casa, sono felice che abbia accettato il ruolo di capo delegazione dell’Under 21, così potrà testimoniare impegno e valori della maglia azzurra ai giovani che si apprestano a calcare il palcoscenico della Nazionale maggiore. Nell’evoluzione della struttura organizzativa del Club Italia, è mio obiettivo coinvolgere sempre più ex atleti e icone del nostro sport e Antognoni rappresenta un patrimonio del calcio italiano per serietà, rispetto e attaccamento alla maglia”.

Lo stesso Antognoni ha commentato così la notizia: “Ambivo a tornare, il presidente Gravina mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per la fiducia, che saprò ricambiare come ho sempre fatto. Il sogno per chi inizia a giocare a calcio è quello di indossare la maglia azzurra, io sono riuscito a realizzarlo quando avevo vent’anni per poi realizzarne uno ancora più grande diventando campione del mondo. Ai ragazzi che troverò in Under 21 e che andranno a rappresentare l’Italia in campo internazionale cercherò di trasmettere quei valori che ho sempre avuto, primo tra tutti il rispetto per la maglia azzurra”.

TREVISANI: “LA FIORENTINA HA SUBITO GLI STESSI GOL DI MILAN, ROMA E ATALANTA AVENDO DIFENSORI PIÙ SCARSI”

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