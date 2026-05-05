Braschi: "A un passo da un qualcosa di magico, esordio in Serie A con la Fiorentina"

L'attaccante viola ha celebrato il suo esordio con la Fiorentina

Nonostante il risultato rovinoso, la serata dell'Olimpico ha regalato una scintilla di speranza legata ai giovani. Riccardo Braschi, attaccante classe 2006, ha fatto il suo esordio in Serie A sfiorando un gol che sarebbe rimasto nella storia: appena entrato nella ripresa, il giovane centravanti ha colpito un palo clamoroso che gli ha negato la gioia della prima rete.

Dopo aver già assaggiato il campo in ambito internazionale in Conference League, Braschi ha voluto celebrare questo traguardo sui social, mostrando carattere nonostante la sfortuna:

“Sono arrivato a un passo da qualcosa di magico, ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato. Esordio in Serie A.”

Il futuro della Fiorentina passa anche da qui: dalla capacità di ripartire dopo i passi falsi e dalla crescita di talenti pronti a prendersi la scena.