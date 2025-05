Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: “Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto”

Dopo la gara a Siviglia contro il Betis, la Fiorentina si prepara a scendere in campo contro la Roma per il match valido per il 35° turno di Serie A. Ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia si è espresso in merito alla sfida che si giocherà domenica all’Olimpico: “Domenica sera la Roma è quarta per me”, questa è la previsione del dirigente sportivo, che non ha dubbi sull’esito della partita. Per lui, infatti, la vittoria andrà ai giallorossi, con la Juventus che potrebbe avere una battuta d’arresto proprio contro il Bologna di Vincenzo Italiano: “Non vedo come possa uscire vittoriosa la Juve. Il Bologna le può vincere tutte al Dall’Ara in questo momento, vedo una squadra pimpante, mentre dall’altra parte vedo un ambiente che non è in linea con la Juve di un tempo”