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Notizie Braglia Fiorentina

Braglia avverte: “Fiorentina a rischio, manca identità e la Conference sprecherà energie”

04 marzo 2026 10:30

Braglia senza sconti: "Gli errori di De Gea stanno pesando nella corsa salvezza della Fiorentina"

12 febbraio 2026 15:37

Braglia: "La salvezza la vedo dura. I giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea"

02 dicembre 2025 17:38

Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"

02 maggio 2025 16:50

Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"

14 febbraio 2025 16:54

Sind. Modena rivela: "Vorrei portare la Serie A al Braglia. Abbiamo la licenza UEFA"

29 marzo 2023 16:31

Corsport: “Commisso punta sulla vicinanza. No ad Empoli, perplessità su Modena e Pistoia”

25 marzo 2023 09:58

Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione 

25 marzo 2023 09:33

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”

24 marzo 2023 08:53

Nazione, restyling Franchi, spunta l'idea Modena ma in caso di Coppe lo stadio non è a norma

21 gennaio 2023 10:28

Braglia: "Dragowski deve giocare. Terracciano è la riserva: gioca solo se il titolare sta male"

16 settembre 2021 14:39

Braglia: "Dragowski portiere che dà grandi garanzie, ma non basta a salvare la squadra"

04 dicembre 2020 21:37

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