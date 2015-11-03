Notizie Braglia Fiorentina

Braglia avverte: “Fiorentina a rischio, manca identità e la Conference sprecherà energie”
04 marzo 2026 10:30
Braglia senza sconti: "Gli errori di De Gea stanno pesando nella corsa salvezza della Fiorentina"
12 febbraio 2026 15:37
Braglia: "La salvezza la vedo dura. I giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea"
02 dicembre 2025 17:38
Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"
02 maggio 2025 16:50
Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"
14 febbraio 2025 16:54
Sind. Modena rivela: "Vorrei portare la Serie A al Braglia. Abbiamo la licenza UEFA"
29 marzo 2023 16:31
Corsport: “Commisso punta sulla vicinanza. No ad Empoli, perplessità su Modena e Pistoia”
25 marzo 2023 09:58
Nazione, la Fiorentina non può traslocare a Modena: manca un giusto sistema di illuminazione
25 marzo 2023 09:33
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, Empoli alza il muro e spinge la Fiorentina verso Modena”
24 marzo 2023 08:53
Nazione, restyling Franchi, spunta l'idea Modena ma in caso di Coppe lo stadio non è a norma
21 gennaio 2023 10:28
Braglia: "Dragowski deve giocare. Terracciano è la riserva: gioca solo se il titolare sta male"
16 settembre 2021 14:39
Braglia: "Dragowski portiere che dà grandi garanzie, ma non basta a salvare la squadra"
04 dicembre 2020 21:37
Archivio