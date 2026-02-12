12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Braglia senza sconti: “Gli errori di De Gea stanno pesando nella corsa salvezza della Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Simone Braglia analizza il momento del Como e della Fiorentina in vista della gara di campionato di sabato

Simone Braglia, ex portiere cresciuto nelle giovanili del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Penso che l’autostima che sta subentrando dopo gli ultimi successi del Como possa aiutare. Il progetto del Como lo può portare nelle zone nobili del campionato. Credo che il progetto che ha iniziato possa continuare su questa strada”.

Sul Como: “Penso che possa puntare all’Europa League. La Champions è ancora troppo presto, magari con il passare degli anni con le ambizioni che ha Fabregas ci possa arrivare”. 

Sulla Fiorentina: “È la prima indiziata a combattere per una posizione per cui non è abituata a lottare. I giocatori che sono in rosa dovrebbero iniziare a utilizzare la baionetta. Il pericolo più grosso è questo, i calciatori non sono abituati a vivere questa situazione”.

Su De Gea: “Ho visto degli errori di De Gea che non mi aspettavo. Se la Fiorentina vuole raggiungere la salvezza non si possono accettare alcuni errori che invece il portiere viola ha commesso questa stagione”. 

