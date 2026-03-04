Braglia avverte: “Fiorentina a rischio, manca identità e la Conference sprecherà energie”

Simone Braglia, ex portiere con esperienza in Serie A, è intervenuto a TMW Radio, commentando la difficile situazione della Fiorentina, invischiata nella lotta per non retrocedere.Secondo Braglia: «La...

Simone Braglia, ex portiere con esperienza in Serie A, è intervenuto a TMW Radio, commentando la difficile situazione della Fiorentina, invischiata nella lotta per non retrocedere.

Secondo Braglia: «La Fiorentina corre rischi seri: è una squadra di qualità, ma lo diciamo dall’inizio della stagione ed è ancora nelle zone calde. Non è abituata a stare lì: squadre come Lecce e Cremonese hanno più identità e sanno lottare per la salvezza. Inoltre, proseguire in Conference League finirà per consumare ulteriormente le energie della squadra».