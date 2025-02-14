Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"

L'ex calciatore, Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla questione legata alla corsa Champions che coinvolge anche la Fiorentina. Queste le sue parole:"È un...

L'ex calciatore, Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla questione legata alla corsa Champions che coinvolge anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

"È un passaggio chiave per la Juve, ho sempre sostenuto che ormai per me i quattro posti sono già assegnati per la Champions. Per me la Lazio arriva al quarto posto, ha un’identità ben definita senza quei casini nello spogliatoio che hanno Juventus e Milan. I risultati si raggiungono con serenità e identità, la Fiorentina per me ancora non è matura al contrario della Lazio. Napoli, Inter, Atalanta e Lazio mi sembrano indirizzate verso la Champions. C’è sempre una piccola speranza, ma senza il quinto posto penso sia complicata”.