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Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"

L'ex calciatore, Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla questione legata alla corsa Champions che coinvolge anche la Fiorentina. Queste le sue parole:"È un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 16:54
Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex calciatore, Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla questione legata alla corsa Champions che coinvolge anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

"È un passaggio chiave per la Juve, ho sempre sostenuto che ormai per me i quattro posti sono già assegnati per la Champions. Per me la Lazio arriva al quarto posto, ha un’identità ben definita senza quei casini nello spogliatoio che hanno Juventus e Milan. I risultati si raggiungono con serenità e identità, la Fiorentina per me ancora non è matura al contrario della Lazio. Napoli, Inter, Atalanta e Lazio mi sembrano indirizzate verso la Champions. C’è sempre una piccola speranza, ma senza il quinto posto penso sia complicata”.

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