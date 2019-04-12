Equipe, ecco perchè i qatarioti non possono, per regolamento, acquistare il club viola
L’Equipe in edicola oggi riporta che il fondo qatariota di Nasser al Khelaifi, proprietario del PSG, sarebbe interessato più alla Roma che alla Fiorentina. Tuttavia, non mancano le perplessità, perché...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 12:29
L’Equipe in edicola oggi riporta che il fondo qatariota di Nasser al Khelaifi, proprietario del PSG, sarebbe interessato più alla Roma che alla Fiorentina. Tuttavia, non mancano le perplessità, perché la UEFA non permetterebbe mai ad un fondo di essere proprietario di due club contemporaneamente.