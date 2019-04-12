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Equipe, ecco perchè i qatarioti non possono, per regolamento, acquistare il club viola

L’Equipe in edicola oggi riporta che il fondo qatariota di Nasser al Khelaifi, proprietario del PSG, sarebbe interessato più alla Roma che alla Fiorentina. Tuttavia, non mancano le perplessità, perché...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 12:29
Equipe, ecco perchè i qatarioti non possono, per regolamento, acquistare il club viola - Director of Al Jazeera Sports and president of beIN Sport in France Nasser Al Khelaifi talks during a press conference in Paris on May 24, 2012, to unveil the channel's programme schedule. beIN Sport is a sports network owned by Qatar based Al Jazeer
Director of Al Jazeera Sports and president of beIN Sport in France Nasser Al Khelaifi talks during a press conference in Paris on May 24, 2012, to unveil the channel's programme schedule. beIN Sport is a sports network owned by Qatar based Al Jazeer
Rassegna Stampa
Roma Fiorentina
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L’Equipe in edicola oggi riporta che il fondo qatariota di Nasser al Khelaifi, proprietario del PSG, sarebbe interessato più alla Roma che alla Fiorentina. Tuttavia, non mancano le perplessità, perché la UEFA non permetterebbe mai ad un fondo di essere proprietario di due club contemporaneamente.

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