Verso la Roma: arrivano le prime indicazioni sulla formazione a causa degli infortuni. Intanto Gaspar titolare...
Come evidenzia l'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, domenica contro la Roma mancherà Vincent Laurini, che è alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della cos...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 09:07
Come evidenzia l'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, domenica contro la Roma mancherà Vincent Laurini, che è alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e dovrebbe lasciare il posto a Gaspar. Nell’allenamento a porte aperte di oggi si valuteranno inoltre anche le condizioni di Thereau, il cui recupero per domenica rimane comunque molto difficile.