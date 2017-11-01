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Verso la Roma: arrivano le prime indicazioni sulla formazione a causa degli infortuni. Intanto Gaspar titolare...

Come evidenzia l'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, domenica contro la Roma mancherà Vincent Laurini, che è alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della cos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 09:07
Verso la Roma: arrivano le prime indicazioni sulla formazione a causa degli infortuni. Intanto Gaspar titolare... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Come evidenzia l'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, domenica contro la Roma mancherà Vincent Laurini, che è alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e dovrebbe lasciare il posto a Gaspar. Nell’allenamento a porte aperte di oggi si valuteranno inoltre anche le condizioni di Thereau, il cui recupero per domenica rimane comunque molto difficile.

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