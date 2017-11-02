Gazzetta: situazione infortunati, Saponara recuperato, Laurini e Thereau fuori. Gli infortuni...
Analizzando la situazione degli infortunati di casa Fiorentina, La Gazzetta dello Sport evidenzia come sia recuperato Saponara, mentre è ormai impossibile vedere con la Roma Laurini, alle prese con lo...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 09:11
Analizzando la situazione degli infortunati di casa Fiorentina, La Gazzetta dello Sport evidenzia come sia recuperato Saponara, mentre è ormai impossibile vedere con la Roma Laurini, alle prese con lo stesso infortunio di Thereau (lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra), anche lui indisponibile.