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Gazzetta: situazione infortunati, Saponara recuperato, Laurini e Thereau fuori. Gli infortuni...

Analizzando la situazione degli infortunati di casa Fiorentina, La Gazzetta dello Sport evidenzia come sia recuperato Saponara, mentre è ormai impossibile vedere con la Roma Laurini, alle prese con lo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 09:11
Gazzetta: situazione infortunati, Saponara recuperato, Laurini e Thereau fuori. Gli infortuni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Analizzando la situazione degli infortunati di casa Fiorentina, La Gazzetta dello Sport evidenzia come sia recuperato Saponara, mentre è ormai impossibile vedere con la Roma Laurini, alle prese con lo stesso infortunio di Thereau (lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra), anche lui indisponibile.

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