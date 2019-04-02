Pioli: "Abbiamo speso molto domenica, per domani saremo pronti. Chiesa è disponibile.."

Alla vigilia della sfida in programma domani sera a Roma contro la formazione romanista, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha preso la parola. Intervistato ai microfoni del media ufficiale Vio...

Alla vigilia della sfida in programma domani sera a Roma contro la formazione romanista, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha preso la parola. Intervistato ai microfoni del media ufficiale ViolaChannel per introdurre la gara dell'Olimpico, in programma domani alle ore 21. Ecco le sue parole: "La gara con la Roma si prepara con molto video, oltre al lavoro sul campo. La squadra sta bene, siamo usciti da una partita dispendiosa come quella di domenica scorsa, e tutti quelli che erano disponibili allora, lo saranno domani sera. Chiesa mi sta manifestando segnali positivi ed è disponibile per essere convocato. Ogni partita fa storia a sé, conosciamo benissimo il valore della Roma. Loro sono una squadra con molta tecnica e fisicità, li aspettiamo molto determinati. Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibile per vincere. Ranieri ha portato qualche differenza rispetto al suo predecessore, ma lo conosciamo. Io allenato da Ranieri? Ho un buonissimo ricordo di lui, è molto preparato ed abile a gestire rapporti individuali e di squadra. Avevo già 27-28 anni e proprio con lui mi sono sentito indirizzato nel voler far l'allenatore".

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