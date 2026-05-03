Da Roma: "60mila all'Olimpico domani per spingere i giallorossi a credere ancora nella Champions"

Il giornalista Juric ha parlato del clima che attende domani i viola

Il giornalista de La Repubblica, Marco Juric, intervenendo al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le prospettive della Roma e l'imminente sfida contro la Fiorentina. Riguardo alla nuova guida tecnica, ha dichiarato: «La società ha definito con precisione il proprio domani puntando su Gasperini. La proprietà è stata categorica, tuttavia la priorità resta concludere il torneo garantendosi almeno la qualificazione in Europa League. Solo dopo inizierà la fase di potenziamento per costruire una rosa da Champions».

Spostando l'attenzione su Claudio Ranieri, Juric ha evidenziato una gestione complessa del suo doppio ruolo: «C’è una distinzione profonda tra la sua figura di allenatore e quella di consulente senior, quasi fossero entità separate. Se il campo ne celebra la storia, come dirigente non si è dimostrato del tutto "lineare" nei riguardi di Gasperini. Dopo un lungo periodo di reciproca insofferenza, il club ha scelto di interrompere il rapporto».

Infine, sulla condizione della squadra in vista del posticipo, ha concluso: «Koné è di nuovo arruolabile dopo un mese di stop, Wesley è già rientrato nell'ultimo turno e Dybala partirà titolare. Lo stato di grazia di Malen permetterà di schierare un reparto offensivo di grande peso. Nonostante siano attesi oltre 60mila spettatori, non prevedo un clima di particolare tensione proveniente dagli spalti».