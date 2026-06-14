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La Gazzetta dello Sport annuncia: "Mancini è libero, tutto pronto per il ritorno in Nazionale"

L'ex CT potrebbe tornare a breve a vestire la carica di commissario tecnico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 13:13
La Gazzetta dello Sport annuncia: "Mancini è libero, tutto pronto per il ritorno in Nazionale" -
Italia
Mancini
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Sembra ormai tutto pronto per il clamoroso ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. L'ex CT, che aveva guidato l'Italia al trionfo europeo nel 2021 prima di interrompere il rapporto nell'estate del 2023 con le polemiche dimissioni via PEC, è balzato in pole position per un secondo mandato in azzurro. La decisione definitiva spetterà al nuovo presidente federale, la cui elezione è prevista tra una settimana e che vede Giovanni Malagò nel ruolo di favorito. Nel frattempo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Mancini ha già mosso i primi passi concreti: proprio ieri sera ha rassegnato le dimissioni dall'Al Sadd, liberandosi da ogni vincolo contrattuale con l'unico obiettivo di rendersi immediatamente disponibile per un ritorno a Coverciano.

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