Scontro Palladino-Mancini: "Si è buttato, stai su. Hai paura." Il difensore lo zittisce con il dito

Durante la partita tra Roma e Atalanta è andato in scena uno scontro tra l'ex allenatore della Fiorentina Palladino e Gianluca Mancini. Infatti dopo un fischio dell'arbitro su un contrasto tra lo stes...

Durante la partita tra Roma e Atalanta è andato in scena uno scontro tra l'ex allenatore della Fiorentina Palladino e Gianluca Mancini. Infatti dopo un fischio dell'arbitro su un contrasto tra lo stesso Mancini e Kristovic l'allenatore della Dea è impazzito ed è andato a protestare veemente con il quarto uomo. Proteste che hanno scatenato la rabbia della panchina della Roma che si è alzata in piedi per attaccare Palladino.

Da quel momento in poi Palladino ha iniziato a prendersela con Mancini: "Si è buttato là, si è buttato. Poi rivolgendosi direttamente a Mancini: "Stai su, Mancini stai su. Alzati e stai su." Parole a cui il difensore giallorosso ha risposto mettendosi il dito davanti alla bocca e dicendo a Palladino di stare zitto. Palladino a quel punto ha risposto: "Hai paura." Mimando il gesto con la mano. Poi come mostrato su Bordocam di DAZN tutto si è concluso lì