L'esultanza di Zaniolo fa impazzire la Roma, a fine partita i giocatori della Roma sono andati a cercarlo

La Roma perde ancora contro l'Atalanta davanti al pubblico dello Stadio Olimpico ed a rendere ancor più amaro il calice è stata la rete dell'ex Zaniolo. La rete del raddoppio orobico allo scadere è st...

La Roma perde ancora contro l'Atalanta davanti al pubblico dello Stadio Olimpico ed a rendere ancor più amaro il calice è stata la rete dell'ex Zaniolo. La rete del raddoppio orobico allo scadere è stata segnata proprio dal quello che grazie ad i suoi cori contro la Lazio era diventato uno degli idoli della tifoseria giallorossa.

Quel sentimento ormai definitivamente svanito ha portato Zaniolo ad esultare in maniera spasmodica sotto il settore ospiti togliendosi anche la maglietta. Il gesto non è passato inosservato all'ex compagno di squadra Mancini che sul finire di gara dopo un calcio di punizione fischiato ai danni dello stesso Zaniolo lo ha colpito con un buffetto provocatorio. Nulla di eclatante, ma di fatto al termine della gara si è scatenato un vero e proprio putiferio in mezzo al campo con il numero 10 atalantino che è stato portato via da De Roon con alcuni giocatori della Roma che minacciosi hanno provato ad avvicinarsi all'ex giallorosso. La risposta del pubblico è stata severa e sono partiti da tutto lo stadio cori contro l'ex pupillo. Come spesso accade anche i social sono diventati bollenti con i romanisti pronti a rivolgere insulti contro Zaniolo. Lo scrive noibiancocelesti.com

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