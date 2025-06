Mancini si ricandida per la Nazionale, sentite la madre: “Ci vorrebbero delle scuse da parte di qualcuno”

Anche Roberto Mancini si inserisce nel toto-nomi per il post-Spalletti nella Nazionale Italiana, con il nome di Gennaro Gattuso che però al momento sembra essere quello in cima alla lista per ripartire. Oltre alle parole del diretto interessato, stanno circolando anche quelle che la madre di Mancini, Marianna Puolo, ha dichiarato a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1: “Mio figlio di nuovo ct della Nazionale? Lui quando va nei posti vince, non è certo l’ultimo arrivato. Non so quel che pensa lui, ci dovrebbero parlare… Certo, se è andato via ci saranno state delle ragioni” – ha aggiunto – “Roberto non è una testa calda, non è uno che agisce d’impulso: probabilmente qualcuno che non è stato onesto nei suoi confronti. Credo che Roberto tornerebbe volentieri, ma penso che ci vorrebbero delle scuse da parte di qualcuno…“.