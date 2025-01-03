Mancini ritorna sulla sconfitta di Firenze: "La Fiorentina ci ha massacrato, nello spogliatoio volevo spaccare tutto"

Il difensore della Roma ricorda la sconfitta vissuta a Firenze contro la Fiorentina per 5-1

A Il Tempo ha parlato il difensore giallorosso ed ex vivaio viola Gianluca Mancini che ha ricordato il KO di Firenze dello scorso ottobre per 5-1: "A Firenze abbiamo vissuto una serata bruttissima, faccio fatica a ricordarmene di peggiori nella mia carriera perché la partita con la Fiorentina è stata orribile. In quella partita la Fiorentina ci ha massacrato, non ci ho capito niente e quando sono rientrato nello spogliatoio, avevo voglia di buttare giù tutto in ogni modo e lì abbiamo avuto delle tensioni con Juric. Abbiamo parlato con lui per uscire da quel momento, è vero che ci siamo scontrati però lo abbiamo sempre voluto seguire."

Sulla Roma attuale: "Stiamo provando a riprenderci, ma non è facile perché siamo partiti male e non abbiamo trovato continuità di risultati. L'esonero di De Rossi è stato un grande trauma per noi, però ora con Ranieri vogliamo ripartire. Il mister ci ha ridato serenità e ora puntiamo a fare più punti possibili perché abbiamo una squadra forte e abbiamo fatto un ottimo mercato a mio avviso."

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