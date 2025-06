Mancini elogia Pradè: “Dzeko? Un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia”

La Fiorentina è pronta ad abbracciare Edin Dzeko a Firenze. Atterrato ieri a Fiumicino, Edin Dzeko questa mattina svolgerà le visite mediche a Villa Stuart per poi trasferirsi in Toscana. L’ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che l’ha allenato ai tempi del Manchester City, ha così parlato sul nuovo acquisto a La Nazione: “Lo volemmo prendere ad ogni costo, eravamo convinti delle sue qualità. Parliamo di quattordici anni fa, era già fortissimo e si dimostrò fondamentale. Secondo me Pradè ha fatto un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia. Se sta bene potrà fare tanti gol”.